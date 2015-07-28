29日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月２９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ６月商業動態統計（経済産業省） 0900 参議院平和安全特別委員会 0900 全国財務局長会議 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1500 村山元首相会見（ＦＣＣＪ） 決算：新日鉄住金、ＡＮＡ、野村ＨＤ、コマツ、ＮＴＴドコモ、日立、ガンホー、東電、任天堂、 大和証券Ｇ、パナソニック、日産自 新規上場 デクセリアルズ が東証１部に（公開価格1600円） 新規上場 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 が東証に（発行価格19万円） ●海外指標など ２９日（水） ◇指標 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Aug 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Jun 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） ◇イベント 13:15 国際通貨基金（ＩＭＦ）のラガルド専務理事が会見 17:00 米財務省２年変動利付債入札 17:00 米財務省５年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） フラジル：中銀金利発表 ◇決算予定 29 Jul AMC Q2 2015 Facebook Volkswagen