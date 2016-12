アジア通貨動向（28日）＝シンガポールドルが上昇、対豪ドルで6年ぶり高値

[シンガポール 28日 ロイター] - アジア通貨市場では、シンガポールドルSG D=D3が上昇。中国株安で相対的に安全とされる資産に資金が流入している。対豪ドルAU DSGD=Rでは1豪ドル=1シンガポールドルを超え0.9915シンガポールドルと、6 年ぶりの高値をつけた。 前日の海外市場でドル安が進んだことを背景にアジア通貨は総じて上昇している。 韓国ウォン も朝方の安値から戻した。月末の企業の買いが背景。 市場では、米利上げ観測を背景にドル高基調が続くとの見方が根強い。 資源国通貨のマレーシアリンギ やインドネシアルピア は伸び悩んでい る。 リンギは17年ぶりの安値付近。格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S& P)は、マレーシアの格付けをA━で据え置いた。見通しは安定的。S&Pは、マレーシ アの政府系ファンド、ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)をめぐる汚職疑 惑が重要な政策決定を妨げることはないとの見方を示した。 地元メディアによると、マレーシアのナジブ首相は汚職疑惑に対応するため、内閣改 造で副首相など5人の更迭を決めた。 タイバーツ は軟調。6月の製造業生産が予想を下回ったほか、財務省が今年 の経済成長率予測を引き下げた。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.52 123.24 -0.23 Sing dlr 1.3652 1.3690 +0.28 Taiwan dlr 31.492 31.560 +0.22 Korean won 1162.30 1167.00 +0.40 Baht 34.87 34.85 -0.06 Peso 45.49 45.56 +0.15 Rupiah 13455.00 13458.00 +0.02 Rupee 64.04 64.16 +0.20 Ringgit 3.8130 3.8150 +0.05 Yuan 6.2095 6.2095 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.52 119.66 -3.13 Sing dlr 1.3652 1.3260 -2.87 Taiwan dlr 31.492 31.718 +0.72 Korean won 1162.30 1099.30 -5.42 Baht 34.87 32.90 -5.65 Peso 45.49 44.72 -1.69 Rupiah 13455.00 12380.00 -7.99 Rupee 64.04 63.03 -1.57 Ringgit 3.8130 3.4965 -8.30 Yuan 6.2095 6.2040 -0.09