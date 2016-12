アジア通貨動向（29日）＝総じて小幅上昇、中国株の落ち着きで

[シンガポール 29日 ロイター] - アジア通貨市場では、総じて小幅上昇して いる。中国政府が乱高下相場の安定化に引き続き尽力する決意を示したことから中国株が 下げ止まったことが背景。 一方、米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策決定発表を控え、警戒感も高まって いる。FOMC声明で、利上げが今後数カ月以内に実施されるかどうかが示唆される可能 性がある。 韓国ウォン と台湾ドルは、輸出企業による月末の決済需要で上昇。 資源国通貨のマレーシアリンギ は17年ぶりの安値付近でほぼ変わらず。マレ ーシア中銀による為替介入への懸念が、内閣改造による政治的な緊張を相殺している。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.42 123.57 +0.12 Sing dlr 1.3639 1.3633 -0.04 Taiwan dlr 31.450 31.575 +0.40 Korean won 1157.80 1164.90 +0.61 Baht 34.91 34.89 -0.06 Peso 45.47 45.50 +0.07 Rupiah 13457.00 13460.00 +0.02 Rupee 63.90 63.91 +0.02 Ringgit 3.8130 3.8140 +0.03 Yuan 6.2089 6.2094 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.42 119.66 -3.05 Sing dlr 1.3639 1.3260 -2.78 Taiwan dlr 31.450 31.718 +0.85 Korean won 1157.80 1099.30 -5.05 Baht 34.91 32.90 -5.76 Peso 45.47 44.72 -1.65 Rupiah 13457.00 12380.00 -8.00 Rupee 63.90 63.03 -1.36 Ringgit 3.8130 3.4965 -8.30 Yuan 6.2089 6.2040 -0.08