31日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月３１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議・閣議後会見 0830 ７月東京都区部・６月全国消費者物価指数 0830 ６月家計調査 0830 ６月有効求人倍率 0830 ６月失業率 0850 ２００５年１─６月の金融政策決定会合の議事録（日銀） 1230 ロイター国際分散投資戦略調査 1400 ６月建設工事受注・住宅着工件数 1400 ４─６月訪日外国人消費動向調査（観光庁） 1900 外国為替平衡操作の実施状況 決算：デンソー、日本郵船、商船三井、川崎汽船、アステラス、エーザイ、富士重工、三菱地所、三越伊 勢丹、三井化学、ＪＸＨＤ、三菱重、第一三共、シャープ、村田製、ＴＤＫ、キーエンス、ルネサス、ホン ダ、住友化、資生堂、みずほＦＧ、三菱ＵＦＪ、三井住友 ●海外指標など ３１日（金） ◇指標 01:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q2 06:00 独小売売上高（連邦統計庁） Jun 06:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jun 09:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Jul 12:30 米雇用コスト指数（労働省） Q2 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Jul 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jul ◇イベント ◇決算予定 31 Jul BMO Q2 2015 Exxon Mobil 31 Jul BMO Q2 2015 Chevron