〔表〕きょうの投信設定（31日）＝10本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１５─０７（為替ヘッジあり／限定追加型） ＜愛称：メジャー・カンパニーズ１５─０７＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：東京スター銀行 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型） ＜愛称：グッド・ロケーション＞ 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：池田泉州ＴＴ証券、宇都宮証券、東海東京証券、西日本シティＴＴ証券、浜銀ＴＴ証券、ワ イエム証券 世界優先証券ファンド２０１５０７（ヘッジあり） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：武蔵野銀行 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─０７ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券、中銀証券 マニュライフ・銀行貸付債権ファンド１５─０７＜アメリカン・フロート１５─０７＞ マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行、ＳＢＩ証券、高木証券 ちばぎんコア投資ファンド（安定型）／（成長型） ちばぎんアセットマネジメント 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：千葉銀行、ちばぎん証券 短期米ドル社債オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：リテラ・クレア証券 パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：各１００億円 設定額：── 販売会社： 三菱ＵＦＪ信託銀行