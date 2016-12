アジア通貨動向（30日）＝軟調、米ＧＤＰ指標に注目

[シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨市場は、大半の通貨が下落して いる。米連邦準備理事会(FRB)が、連邦公開市場委員会(FOMC)声明で前向きな 景気認識を示すなか、この日発表される第2・四半期の米国内総生産(GDP)に注目が 集まっている。数字次第では9月の利上げ観測が一段と高まるとの警戒感が広がっている 。 韓国ウォン は下げが特に目立っている。国内企業の決算を嫌気した海外投 資家の株売りが背景。 フィリピンペソ も海外投資家による株売りで5年ぶり安値をつけた。 FRBは、FOMC後に発表した声明で、米経済と雇用市場は引き続き力強さを増し ているとの認識を示し、9月会合での利上げ開始へ可能性を残した。 この日発表予定の第2・四半期の米成長率は、第1・四半期のマイナスからプラスに 転じると予想されている。 サムスン・フューチャーズのリサーチ部門代表、ジョン・ミィヨン氏は「FRBの景 気認識が明るいことを踏まえ、9月の利上げを引き続き予想している。9月まで経済指標 に振れがあるかもしれないが、見通しに変更はない」と語り、「アジア通貨はまだ9月の 利上げを完全に織り込んでいないため、今後一段と圧迫される可能性がある」との見方を 示した。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.09 123.95 -0.12 Sing dlr 1.3701 1.3690 -0.08 Taiwan dlr 31.429 31.523 +0.30 Korean won 1168.60 1158.40 -0.87 *Baht 34.94 34.94 +0.00 Peso 45.62 45.53 -0.19 Rupiah 13465.00 13455.00 -0.07 Rupee 63.95 63.91 -0.06 Ringgit 3.8130 3.8110 -0.05 Yuan 6.2096 6.2091 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.09 119.66 -3.57 Sing dlr 1.3701 1.3260 -3.22 Taiwan dlr 31.429 31.718 +0.92 Korean won 1168.60 1099.30 -5.93 Baht 34.94 32.90 -5.84 Peso 45.62 44.72 -1.96 Rupiah 13465.00 12380.00 -8.06 Rupee 63.95 63.03 -1.44 Ringgit 3.8130 3.4965 -8.30 Yuan 6.2096 6.2040 -0.09 *タイの金融市場は祝日のため休場。