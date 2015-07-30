主要決算銘柄／トムソンロイター予想

［東京 ３１日 ロイター］ - ３１日に決算が発表される主な上場企業のトムソンロイターアナリスト予想コンセンサスは以下の通り。 銘柄 決算期 利益（億円 アナリスト（人） データ ） 三越伊勢丹ＨＤ 16年3月期 375（営業） 16 reuters://realtime/ric=3099.T/verb=CompanyData アステラス製薬 16年3月期 2512（営業 14 reuters://realtime/ric=4503.T/verb=CompanyData ） 第一三共 16年3月期 1085（営業 13 reuters://realtime/ric=4568.T.T/verb=CompanyData ） 村田製作所 16年3月期 2745（営業 22 reuters://realtime/ric=6981.T/verb=CompanyData ） 三菱重工業 16年3月期 3288（営業 18 reuters://realtime/ric=7011.T/verb=CompanyData ） 富士重 16年3月期 5449（営業 24 reuters://realtime/ric=7270.T/verb=CompanyData ） ホンダ 16年3月期 7815（営業 25 reuters://realtime/ric=7267.T/verb=CompanyData ） デンソー 16年3月期 4031（営業 19 reuters://realtime/ric=6902.T/verb=CompanyData ） 予想コンセンサスは、トムソンロイターのスターマインに基づいています。