3日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日伊首脳会談 1300 参議院平和安全特別委（磯崎首相補佐官を参考人招致） 1400 ７月の新車販売台数・軽自動車販売台数 1500 ７月財政資金対民間収支（財務省） 1530 ６月末税収実績（財務省） 1630 宮下財務副大臣会見 決算：スズキ、ＪＴ ●海外指標など ７月３１日（金） ◇指標 00:30 台湾：ＧＤＰ速報値 Q2 01:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q2 06:00 独小売売上高（連邦統計庁） Jun 06:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jun 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Jun 09:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Jul 12:30 米雇用コスト指数（労働省） Q2 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Jul 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jul ◇決算予定 31 Jul BMO Q2 2015 Exxon Mobil 31 Jul BMO Q2 2015 Chevron ８月１日（土） ◇指標 00:00 韓国：貿易収支 Jul 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jul 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jul ８月２日（日） ◇指標 韓国：経常収支 Jun ８月３日（月） ◇指標 米自動車販売台数 Jul 01:45 中国製造業ＰＭＩ改定値（財新） Jul 07:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Jul 08:30 英製造業ＰＭＩ Jul 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Jun 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 14:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Jul 14:00 米建設支出（商務省） Jun