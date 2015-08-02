〔表〕きょうの投信設定（3日）＝6本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新生・世界スマート債券ファンド１５０８＜愛称：新生・賢人の采配 １５０８＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：新生銀行 新生・欧州債券ファンド１５０８＜愛称：ユーロ・コレクション １５０８＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：新生銀行 新生・ワールドラップ・ファンド（安定コース）１５０８／（成長コース）１５０８ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：新生銀行 スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分散型）／（１年決算型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日興アセットマネジメント