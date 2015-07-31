［３１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 31 July, 2015--------------------- ●海外分● ◇決算予定 31 Jul BMO Q2 2015 Exxon Mobil 31 Jul BMO Q2 2015 Chevron
Tuesday, 04 August, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：３０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Aug インド：中銀金利発表 Wednesday, 05 August, 2015--------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） ●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） 英中銀金融政策委員会（６日まで） タイ：中銀金利発表
Thursday, 06 August, 2015--------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：５年利付国債（８月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利決定） 11:00 英中銀金融政策委員会議事要旨発表 11:00 英中銀インフレ報告 11:45 英中銀総裁が会見
Friday, 07 August, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見）
Monday, 10 August, 2015---------------------
●海外分● ◇イベント 16:25 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 ＯＥＣＤ景気先行指数 Tuesday, 11 August, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1500 日本：7月工作機械受注
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 ◇決算予定 ◇休場 タイ〔王妃誕生日〕 Wednesday, 12 August, 2015--------------------- 1330 日本：6月第３次産業活動指数（経済産業省）
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省５年債入札 Thursday, 13 August, 2015--------------------- 1500 日本：7月投信概況
●海外分● ◇イベント 韓国：中銀金利発表 Aug 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 米財務省３年債入札 Friday, 14 August, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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