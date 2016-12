アジア通貨動向（31日）＝軟調、米ＧＤＰ受け9月利上げ観測高まる

[シンガポール 31日 ロイター] - アジア通貨市場は、軟調となった。第2・ 四半期の米国内総生産(GDP)統計が強い数字となったことから、米連邦準備理事会( FRB)が9月にも利上げを開始するとの観測が高まり、アジア通貨の売りが先行した。 マレーシアリンギ は、巨額の債務を抱える政府系投資会社1マレーシア・デベ ロップメント(1MDB)とナジブ首相との関連めぐり投資家が神経質になるなか、約1 年5カ月ぶり安値近辺を推移している。 インドネシアルピア も1998年8月以来の安値をつけた。輸入業者の月末ド ル需要が圧迫した。 タイバーツ は6年ぶり安値。7月の下落率は14年ぶりの大きさになる見通 し。 第2・四半期の米GDP速報値は、季節調整後の年率換算で前期比2.3%増となっ た。第1・四半期も0.6%増と、0.2%減から上方修正された。 SEB(シンガポール)のアジア戦略部門代表ショーン・ヨコタ氏は「米GDP指標 発表後に市場で9月の利上げ観測が高まったが、まだ確率は40%を下回っている」と述 べた。 *0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.95 124.14 +0.15 Sing dlr 1.3730 1.3752 +0.16 Taiwan dlr 31.542 31.601 +0.19 Korean won 1168.75 1168.40 -0.03 Baht 35.14 34.94 -0.57 Peso 45.65 45.62 -0.07 Rupiah 13483.00 13465.00 -0.13 Rupee 64.03 64.04 +0.02 Ringgit 3.8170 3.8160 -0.03 Yuan 6.2098 6.2096 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.95 119.66 -3.47 Sing dlr 1.3730 1.3260 -3.42 Taiwan dlr 31.542 31.718 +0.56 Korean won 1168.75 1099.30 -5.94 Baht 35.14 32.90 -6.37 Peso 45.65 44.72 -2.04 Rupiah 13483.00 12380.00 -8.18 Rupee 64.03 63.03 -1.56 Ringgit 3.8170 3.4965 -8.40 Yuan 6.2098 6.2040 -0.09