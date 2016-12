アジア通貨動向（3日）＝大半が上昇、米ドルの売りで　リンギは安い

[シンガポール 3日 ロイター] - 週明け3日のアジア通貨市場では、大半の新 興国通貨が上昇。前週末に発表となった米国の雇用コスト指数の伸びが予想を下回り、米 国の利上げ時期に関する見方が不透明になった。 タイバーツ とウォン は上昇。米労働省が31日発表した第2・四 半期の雇用コスト指数は前期比で0.2%上昇と、1982年の第2・四半期に統計が始 まって以来33年ぶりの小さな伸びだったため、米ドルの持ち高を減らす動きがみられた 。 ただ、財新/マークイットが3日発表した7月の中国製造業購買担当者景気指数(P MI)改定値が2年ぶりの低水準となり、中国経済が安定を取り戻しつつあるとの見方が しぼんだため、アジア通貨の上値は限られている。 ノルディア(シンガポール)のシニアアナリストは「米国のこの数カ月間の非農業部 門雇用者数や第2・四半期の国内総生産(GDP)が強かったことから考えると、利上げ 開始は9月になるとの見方を変えていない」と述べた。 半面、マレーシアリンギ は軟調。政府系ファンド、ワン・マレーシア・デベロ ップメント(1MDB)をめぐる汚職疑惑に関してナジブ首相への政治的圧力が強まった 。アジア金融危機に伴い1998年から7年間にわたって導入された固定相場制の水準( 1ドル=3.8リンギ)を下回って推移している。 中銀のリンギ防衛に伴い、準備通貨高が急速に減少した場合、中銀がリンギの下支え のために市場介入をどの程度の規模で実施するかに対しては懸念も出ている。 *0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.04 123.89 -0.12 Sing dlr 1.3749 1.3723 -0.19 Taiwan dlr 31.591 31.682 +0.29 Korean won 1166.20 1170.00 +0.33 Baht 35.01 35.18 +0.49 Peso 45.66 45.74 +0.19 Rupiah 13505.00 13525.00 +0.15 Rupee 63.97 64.13 +0.26 Ringgit 3.8460 3.8245 -0.56 Yuan 6.2097 6.2097 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.04 119.66 -3.54 Sing dlr 1.3749 1.3260 -3.56 Taiwan dlr 31.591 31.718 +0.40 Korean won 1166.20 1099.30 -5.74 Baht 35.01 32.90 -6.03 Peso 45.66 44.72 -2.05 Rupiah 13505.00 12380.00 -8.33 Rupee 63.97 63.03 -1.46 Ringgit 3.8460 3.4965 -9.09 Yuan 6.2097 6.2040 -0.09