〔表〕7月の米自動車販売台数、前年比5.3％増　年率1755万台

［３日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した７月の米自動車販売は前年同 月比５．３％増加し、季節調整済みの年率換算で１７５５万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 15年7月 14年7月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,511,261 1,435,342 5.3 乗用車 669,195 689,345 -2.9 小型トラック 842,066 745,997 12.9 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 15年7月 14年7月 前年同月比（％） 1 General Motors 272,512 256,160 6.4 2 Ford Motor 222,731 212,236 4.9 3 Toyota Motor^ 217,181 215,802 0.6 4 Fiat Chrysler 178,027 167,667 6.2 5 Honda Motor Co^^^ 146,324 135,908 7.7 6 Nissan^^ 130,872 121,452 7.8 7 Hyundai 71,013 67,011 6.0 8 Kia 56,311 52,309 7.7 9 Subaru 50,517 45,714 10.5 10 BMW 32,161 32,220 -0.2 11 Volkswagen 31,300 30,553 2.4 12 Mercedes/Smart 30,130 30,757 -2.0 13 Mazda Motor Co 27,157 29,235 -7.1 14 Audi 17,654 14,616 20.8 15 Mitsubishi 7,868 6,349 23.9 16 Jaguar Land Rover 6,253 5,830 7.3 17 Volvo 5,619 4,894 14.8 18 Porsche 4,730 4,300 10.0 TOTAL 1,508,360 1,433,013 5.3 ^レクサスの販売台数も含む ^^インフィニティ部門の販売台数も含む ^^^アキュラの販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）