5日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 参院平和安全特別委 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1330 スカイマーク債権者集会 1600 スカイマーク会見 決算：三菱ケミカルＨＤ、丸紅、ＮＴＴ、パイオニア、キリンＨＤ、サッポロＨＤ、アサヒＧＨＤ 新規上場： エスケーホーム がＱ─Ｂｏａｒｄに （公開価格800円） ●海外指標など ５日（水） ◇指標 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（財新） Jul 04:00 インドネシア：ＧＤＰ Q2 05:00 インド：サービスＰＭＩ Jul 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Jul 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Jul 08:30 英サービス部門ＰＭＩ Jul 09:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Jun 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Jul 12:30 米貿易収支（商務省） Jun 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jul ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） 英中銀金融政策委員会（６日まで） ギリシャ短期国債入札 ◇決算予定 ソシエテ・ジェネラル