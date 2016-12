アジア通貨動向（4日）＝マレーシアリンギが安い、豪ドル堅調

[シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア通貨市場では、マレーシアリン ギ が軟調。その他の新興国通貨はしっかり推移している。 リンギは、アジア金融危機に伴い1998年から7年間にわたって導入された固定相 場制の水準(1ドル=3.8リンギ)を下回って推移している。コモディティ価格の下落 が背景で、一時0.4%安の1米ドル=3.8685リンギと1998年9月2日以来の 安値を付けた。政府系ファンドの1MDBをめぐる汚職疑惑に関してナジブ首相への政治 的圧力が強まっていることで、投資家のセンチメントが引き続き悪化している。 中銀によるリンギ安防衛のための通貨介入が警戒されているが、どの程度の規模にな るのかについては不透明だという。7月前半、マレーシアの外貨準備は50億米ドル減少 した。 トレーダーによると、介入は3日にもみられたというが、特定の水準を目指した動き ではなかったもよう。 一方、豪ドル は堅調。この日豪準備銀行(中銀)が発表した声明で豪ドル高 をけん制するトーンが弱まったことを受け、買われた。 *0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.96 124.03 +0.06 Sing dlr 1.3775 1.3783 +0.06 Taiwan dlr 31.640 31.705 +0.21 Korean won 1164.76 1165.90 +0.10 Baht 35.05 35.06 +0.03 Peso 45.76 45.66 -0.21 Rupiah 13490.00 13495.00 +0.04 Rupee 63.93 64.04 +0.18 Ringgit 3.8570 3.8530 -0.10 Yuan 6.2094 6.2097 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.96 119.66 -3.47 Sing dlr 1.3775 1.3260 -3.74 Taiwan dlr 31.640 31.718 +0.25 Korean won 1164.76 1099.30 -5.62 Baht 35.05 32.90 -6.13 Peso 45.76 44.72 -2.26 Rupiah 13490.00 12380.00 -8.23 Rupee 63.93 63.03 -1.40 Ringgit 3.8570 3.4965 -9.35 Yuan 6.2094 6.2040 -0.09