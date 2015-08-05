6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 広島平和記念式典 日銀金融政策決定会合・１日目 ７０年談話の有識者懇が首相に報告書提出 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 ５年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1400 ６月景気動向指数（内閣府） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 決算：三井物産、三井不動産、ソフトバンクＧ、楽天、ニコン、オリンパス、サントリーＢＦ、タカタ ●海外指標など ８月５日（水） ◇指標 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（財新） Jul 04:00 インドネシア：ＧＤＰ Q2 05:00 インド：サービスＰＭＩ Jul 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Jul 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 Jul 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jul 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Jul 08:30 英サービス部門ＰＭＩ Jul 09:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Jun 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Jul 12:30 米貿易収支（商務省） Jun 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jul 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jul ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） 英中銀金融政策委員会（６日まで） ギリシャ短期国債入札 ◇決算予定 ソシエテ・ジェネラル Beiersdorf Q2 ８月６日（木） ◇指標 01:30 豪雇用統計（連邦統計局） Jul 06:00 独鉱工業受注（経済技術省） Jun 08:30 英鉱工業生産（国立統計局） Jun 11:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Jul 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利決定） 11:00 英中銀金融政策委員会議事要旨発表 11:00 英中銀インフレ報告 11:45 英中銀総裁が会見 米大統領選：共和党予備選候補者討論会（オハイオ州クリーブランド） ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）閣僚会合（クアラルンプール） ◇決算予定 リオ・ティント ペトロブラス ドイツポスト ドイツテレコム