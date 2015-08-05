［東京 ５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 06 August, 2015------------------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1030 日本：５年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）
●海外●
◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利決定） 11:00 英中銀金融政策委員会議事要旨発表 11:00 英中銀インフレ報告 11:45 英中銀総裁が会見 米大統領選：共和党予備選候補者討論会（オハイオ州クリーブランド） ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）閣僚会合（クアラルンプール）
◇決算予定 リオ・ティント ペトロブラス ドイツポスト ドイツテレコム
Friday, 07 August, 2015------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（２日目）
黒田日銀総裁会見 Monday, 10 August, 2015------------------------------------------------- ●海外●
◇イベント 13:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同連銀主催会合で講演 16:25 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 ＯＥＣＤ景気先行指数
◇休場 シンガポール Tuesday, 11 August, 2015------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：２０年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1500 日本：7月工作機械受注（工作機械工業会） 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札
◇休場 タイ〔王妃誕生日〕 Wednesday, 12 August, 2015------------------------------------------------- 1330 日本：6月第３次産業活動指数（経済産業省）
●海外● ◇イベント 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 17:00 米財務省５年債入札
◇決算予定 12 Aug BMO Q2 2015 Macy's Thursday, 13 August, 2015------------------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1500 日本：7月投信概況 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
●海外●
◇イベント 韓国：中銀金利発表 Aug 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 米財務省３年債入札 Friday, 14 August, 2015------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Monday, 17 August, 2015-------------------------------------------------
●海外● ◇休場 インドネシア Tuesday, 18 August, 2015------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 19 August, 2015------------------------------------------------- 1400 日本：景気動向指数改訂6月分（内閣府）
●海外● ◇イベント 18:00 ７月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 Thursday, 20 August, 2015------------------------------------------------- 0700 日本：８月ロイター短観
●海外● ◇イベント 00:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がソウルで講演 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債 ◇決算予定 20 Aug 20:00 Q2 2015 Gap Friday, 21 August, 2015------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0700 日本：８月ロイター企業調査
●海外● ◇休場 フィリピン Tuesday, 25 August, 2015------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 26 August, 2015------------------------------------------------- 0850 日本：７月企業向けサービス価格指数（日銀）
Thursday, 27 August, 2015-------------------------------------------------- ●海外●
◇イベント ジャクソンホール会議（２９日まで） Friday, 28 August, 2015---------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Tuesday, 01 September, 2015------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 02 September, 2015------------------------------------------------- 1500 日本：８月国内ユニクロ既存店売上高速報
●海外●
◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 Friday, 04 September, 2015------------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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