アジア通貨動向（5日）＝大半が下落、米連銀総裁「9月利上げ」支持で

[シンガポール 5日 ロイター] - 5日アジア時間の外国為替市場では、大半の アジア新興国通貨が下落。米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が9月の米利上げを 支持する見解を示したことを受けた。 6月のマレーシア輸出が予想外に増加したにもかかわらず、マレーシアリンギMYR=M Yは1997─98年のアジア金融危機時の水準まで下落。トレーダーによると、外銀が 引き続きリンギ売りを出している。 リンギは0.6%安の1ドル=3.8780リンギ。金融危機を背景に固定相場制( 1ドル=3.8リンギ)が導入される1日前にあたる1998年9月2日以来の安値とな った。固定相場制は1998年から7年間にわたって導入された。 ANZは年末におけるリンギの目標を3.9500リンギに修正した。 韓国ウォン は一時0.8%安の1ドル=1175.1ウォンに下落。20 12年6月以来の安値をつけた。オフショアファンド勢が売りを出した。 7日の米雇用統計を控え、ウォンは軟調に推移する見通し。アナリストによると、2 012年5─6月安値の1183.8─1185.6ウォンまで下落する可能性がある。 シンガポールドル は一時0.4%安の1米ドル=1.3872シンガポール ドル。3月20日以来の安値をつけた。 アナリストによると、支持線の1.3815シンガポールドルを突破したことを受け 、1.3900シンガポールドルを試すとみられている。 *0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.36 124.38 +0.02 Sing dlr 1.3851 1.3811 -0.29 Taiwan dlr 31.644 31.726 +0.26 Korean won 1172.70 1165.50 -0.61 Baht 35.08 35.00 -0.23 Peso 45.75 45.61 -0.31 Rupiah 13500.00 13483.00 -0.13 Rupee 63.86 63.75 -0.18 Ringgit 3.8750 3.8535 -0.55 Yuan 6.2097 6.2096 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.36 119.66 -3.78 Sing dlr 1.3851 1.3260 -4.27 Taiwan dlr 31.644 31.718 +0.23 Korean won 1172.70 1099.30 -6.26 Baht 35.08 32.90 -6.21 Peso 45.75 44.72 -2.25 Rupiah 13500.00 12380.00 -8.30 Rupee 63.86 63.03 -1.30 Ringgit 3.8750 3.4965 -9.77 Yuan 6.2097 6.2040 -0.09