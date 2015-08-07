10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ６月国際収支 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（7月中：指定報告機関ベース） 0850 ７月貸出・預金動向（日銀） 1300 参議院予算委員会 1400 ７月消費動向調査 1400 ８月金融経済月報 1500 ７月景気ウオッチャー調査 ●海外指標など ８月７日（金） ◇指標 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Jun 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Jun 06:45 仏貿易収支（税関） Jun 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jun 08:00 台湾：貿易収支 Jul 08:30 英貿易収支（国立統計局） Jun 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Jul 12:30 米雇用統計（労働省） Jul 19:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Jun ８月８日（土） ◇指標 02:00 中国貿易統計 Jul ８月９日（日） ◇指標 02:00 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jul ８月１０日（月） ◇指標 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Aug ◇イベント 10:00 ＯＥＣＤ景気先行指数 13:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同連銀主催会合で講演 16:25 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 ◇休場 シンガポール、南アフリカ