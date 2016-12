再送-指標予測＝６月機械受注は前月比‐5.6％、4カ月ぶりマイナスに

(以下の記事は7日に配信しました。) [東京 7日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、6 月の機械受注(船舶・電力を除く民需)の予測中央値は前月比5.6%減で、4カ月ぶり に減少する見通し。前月鉄鋼の大型受注が発生した反動が響く。一方4─6月の四半期は 4期連続のプラスとなる見通し。 機械受注は13日午前8時50分に発表される。 調査機関からは「前月に大型案件の発注で急増した鉄鋼が大きく下押しし、4か月ぶり の前月比減少を見込む」(みずほ総研)との声が聞かれる。一方、「予想並みの落ち込みに とどまれば、四半期ベースでは前期比2.3%増(1─3月6.3%増)と4期連続プラ スを維持し、3月末時点の内閣府見通し(7.4%減)を大きく上回る」(SMBC日興 証券)との指摘もある。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 前年比 中央値 -5.6 16.4 最大値 -1.7 22.4 最少値 -10.0 -0.1 回答社数 21 21 Bank of America -6.9 15.0 Barclays Secs JP -6.5 16.4 Citigroup -8.8 12.7 Dai-ichi Life -6.7 18.0 Daiwa IR -8.0 -0.1 Daiwa SB Inv -5.3 13.1 Informa Global -5.6 17.5 Japan Rch Inst -4.1 21.5 JPMorgan -10.0 12.1 Mitsub UFJ MS -7.3 17.4 Mizuho RI -5.4 17.8 MizuhoSecurities -3.2 15.6 MRI -1.7 22.4 MS MUFG Secs -4.7 9.5 MURC -4.8 20.6 NLI Research -9.7 14.4 Nomura Co Ltd -4.6 18.8 Norinchukin -3.9 19.7 SCB Rch Inst -7.5 15.1 SMBC Nikko Sec -9.7 12.4 Sumitomo Aseet -4.5 18.9 (竹本能文