アジア通貨動向（7日）＝軟調、リンギが17年ぶり安値　外貨準備発表控え

[シンガポール 7日 ロイター] - 7日のアジア通貨市場では、大半のアジア新 興国通貨が下落。投資家は7日発表の米雇用統計が、米連邦準備理事会(FRB)の9月 の利上げ見通しを強める内容かを見極めようとしている。 マレーシア外貨準備の発表を数時間後に控え、マレーシアリンギは17年ぶり安値を 更新した。 マレーシアリンギ は0.6%安の1ドル=3.9280リンギ。金融危機を背 景に固定相場制(1ドル=3.8リンギ)が導入される1日前にあたる1998年9月2 日以来の安値となった。 マレーシア国債価格は引き続き下落。政府系ファンド1MDBをめぐる政局の混迷や 、軟調な商品(コモディティ)価格を背景に、海外投資家に同国資産への不安が広がって いる。5年物国債利回り は3.742%に上昇し、2月17日以来の高水準。 10年物国債利回り も4.150%と、約2か月ぶり高水準。 マレーシア中銀は1000GMT(日本時間午後7時)に、7月後半の外貨準備デー タを公表する。7月前半は50億米ドル減少して1005億米ドルとなったが、外貨準備 がさらに減少していれば、リンギ防衛のために中銀が介入する能力に疑問符がつくことに なる。 週間ベースでも、大半のアジア新興国通貨が下落する見通し。 リンギは2.6%安で、昨年12月以来8カ月ぶりの週間下落率となる。 シンガポールドル は1.0%安、フィリピンペソ は0.1%安、 インドネシアルピア とタイバーツ は小幅安。 シンガポールの金融市場は祝日のため休場。再開は11日。 *0645GMT(日本時間午後3時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.77 124.73 -0.03 *Sing dlr 1.3858 1.3837 -0.15 Taiwan dlr 31.646 31.755 +0.34 Korean won 1166.24 1166.20 -0.00 Baht 35.17 35.17 -0.01 Peso 45.79 45.79 +0.00 Rupiah 13533.00 13541.00 +0.06 Rupee 63.81 63.77 -0.06 Ringgit 3.9230 3.9040 -0.48 Yuan 6.2097 6.2097 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.77 119.66 -4.10 Sing dlr 1.3858 1.3260 -4.32 Taiwan dlr 31.646 31.718 +0.23 Korean won 1166.24 1099.30 -5.74 Baht 35.17 32.90 -6.45 Peso 45.79 44.72 -2.34 Rupiah 13533.00 12380.00 -8.52 Rupee 63.81 63.03 -1.21 Ringgit 3.9230 3.4965 -10.87 Yuan 6.2097 6.2040 -0.09