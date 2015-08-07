〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（8月4日終了週）

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［７日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 04 Aug 2015 Prior week week Long 49,906 46,270 Short 129,622 109,808 Net -79,716 -63,538 ユーロ 04 Aug 2015 Prior week week Long 70,620 67,842 Short 184,014 171,850 Net -113,394 -104,008 ポンド 04 Aug 2015 Prior week week Long 45,748 43,795 Short 52,305 53,583 Net -6,557 -9,788 スイスフラン 04 Aug 2015 Prior week week Long 11,364 9,761 Short 12,830 9,637 Net -1,466 124 カナダドル 04 Aug 2015 Prior week week Long 33,993 35,195 Short 98,173 91,262 Net -64,180 -56,067 豪ドル 04 Aug 2015 Prior week week Long 49,401 46,555 Short 98,813 97,214 Net -49,412 -50,659 メキシコペソ 04 Aug 2015 Prior week week Long 22,590 21,846 Short 104,638 110,689 Net -82,048 -88,843 ニュージーランドドル 04 Aug 2015 Prior week week Long 14,391 13,550 Short 26,290 26,315 Net -11,899 -12,765 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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