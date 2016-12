アジア通貨動向（10日）＝マレーシアリンギが17年ぶり安値近辺

[シンガポール 10日 ロイター] - アジア通貨市場では、マレーシアリンギが 売られている。外貨準備の減少を受け、国内の政治的緊張や商品価格の下落による打撃に リンギが持ちこたえられるかという懸念が高まり、17年ぶり安値近辺で推移している。 他のアジア通貨は米雇用統計を受けたドルの利益確定の売りを背景に、小幅上昇した 。 マレーシアリンギ はドルに対して、前営業日終値の3.9220リンギから 、3.9265リンギに下落。政府はアジア通貨危機を受け1998年9月3日に、リン ギのドルペッグ制を導入したが、リンギは7日、導入前日の水準以来の安値となる3.9 280リンギをつけた。ペッグ制は2005年まで続けられた。 *0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.37 124.20 -0.14 *Sing dlr 1.3838 1.3838 0.00 Taiwan dlr 31.647 31.770 +0.39 Korean won 1163.60 1167.40 +0.33 Baht 35.12 35.16 +0.11 Peso 45.73 45.74 +0.02 Rupiah 13538.00 13538.00 +0.00 Rupee 63.76 63.81 +0.09 Ringgit 3.9250 3.9220 -0.08 Yuan 6.2097 6.2097 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.37 119.66 -3.79 Sing dlr 1.3838 1.3260 -4.18 Taiwan dlr 31.647 31.718 +0.22 Korean won 1163.60 1099.30 -5.53 Baht 35.12 32.90 -6.32 Peso 45.73 44.72 -2.21 Rupiah 13538.00 12380.00 -8.55 Rupee 63.76 63.03 -1.14 Ringgit 3.9250 3.4965 -10.92 Yuan 6.2097 6.2040 -0.09 *シンガポールの金融市場は祝日のため休場。