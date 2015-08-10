再送-11日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 菅官房長官が沖縄訪問 川内原発再稼働 閣議はとりやめ 0850 ７月マネーストック（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債（８月債）の発行予定額等（財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） 1500 7月工作機械受注（日本工作機械工業会） 1500 ＪＡ全中・奥野新会長会見 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） 新規上場 パルマ がマザーズに（公開価格1350円） ●海外指標など ８月１０日（月） ◇指標 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Aug 09~15Aug 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Jul 09~15Aug 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Jul 10~14Aug 03:00 インドネシア：自動二輪車販売 Jul 10~14Aug 03:00 インドネシア：自動車販売 Jul ◇イベント 10:00 ＯＥＣＤ景気先行指数 12:30 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）（ＦＲＢ） 13:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同連銀主催会合で講演 16:25 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 10 Aug AMC Q2 2015 Kraft Heinz Co ◇休場 シンガポール、南アフリカ ８月１１日（火） ◇指標 11Aug 00:00 シンガポール：ＧＤＰ改定値 Q2 11Aug 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Jul 11Aug 09:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Aug 11Aug 10:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Jul 11Aug 12:30 米労働生産性・単位労働コスト速報値 Q2 11Aug 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 11Aug 14:00 米卸売在庫（商務省） Jun ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 ◇休場 タイ〔王妃誕生日〕