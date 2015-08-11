12日の国内・海外経済指標と行事予定

(8月12日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ７月企業物価 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨（7月14、15日分） 1330 ６月鉱工業生産確報 1330 ６月第３次産業活動指数（経済産業省） 決算：日本マクドナルド（１─６月期） ●海外指標など ８月１２日（水） ◇指標 23:00 韓国：失業率 Jul （現地時間１２日） 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Jul 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Jun 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Jun 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Jun 18:00 米財政収支（財務省） Jul ◇イベント 10:30 ロウ豪中銀副総裁が講演 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 17:00 米財務省５年債入札 ＩＥＡ月報 ◇決算予定 12 Aug BMO Q2 2015 Macy's 12 Aug AMC Q4 2015 Cisco Systems アリババ