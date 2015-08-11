新規上場企業の横顔：ピクスタ（9月14日マザーズ上場）

［東京 １１日 ロイター］ - ９月１４日にマザーズ上場予定の「ピクスタ」<3416 .T>の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都渋谷区渋谷 ≪事業内容≫ インターネット上で写真等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンライ ンマーケットプレイスの運営等 ≪代表者≫ 代表取締役社長 古俣大介 ≪資本金≫ 1億4991万円 ≪発行済み株式数≫ 200万6440株（2015年8月10日） ≪従業員数≫ 47名（2015年6月30日現在） ≪業績≫ 2014年12月期 2013年12月期 売上高（千円） 1,068,758 782,322 経常利益（千円） 98,441 -46,450 当期利益（千円） 90,533 -46,980 １株当たり利益（円） 46.87 -25.52 １株当たり純資産（円） 30.62 -20.53 配当（円） - - 注）2013年10月7日付けで、1株を10株に分割、2015年6月12日付けで、1株を20株に分割 ≪総資産≫ （千円） 460,242（2014年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 120,577（2014年12月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 古俣大介 27.76 587,200 Ｇｌｏｂｉｓ Ｆｕｎｄ ＩＩＩ， Ｌ．Ｐ． 19.36 409,520 ＳｏｃｉａｌＥｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒ投資事業有限責任組合 15.60 330,000 遠藤健治 8.81 186,400 ＧａｉａＸ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ ＆ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｐｔｅ． Ｌ ｔｄ． 7.56 160,000 Ｇｌｏｂｉｓ Ｆｕｎｄ ＩＩＩ（Ｂ）， Ｌ．Ｐ． 5.44 115,080 内田浩太郎 3.88 82,000 佐伯和俊 3.40 72,000 関西インキュベーション投資事業有限責任組合 1.65 35,000 古俣範雄 1.04 22,000 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 東京証券代行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年８月２６日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年８月２７日から２０１５年９月２日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年９月３日 ≪申込期間≫ ２０１５年９月４日から２０１５年９月９日 (以上、２０１５年８月１０日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報