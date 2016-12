アジア通貨動向（11日）＝軟調、人民元切り下げ受け

[シンガポール 11日 ロイター] - 11日のアジア通貨市場では、大半のアジ ア新興国通貨が軟調。中国人民銀行(中央銀行)が同日、人民元を切り下げたことが背景 。 シンガポールドル は対米ドルで5年ぶり安値をつけた。 マレーシアリンギ とインドネシアルピア は、17年ぶり安値水準に落ち 込んでいる。 フィリピンペソ も5年ぶり安値をつけた。韓国ウォン は3年ぶ り安値圏で推移している。 SEB(シンガポール)のアジア戦略部門代表ショーン・ヨコタ氏は、人民元切り下 げについて「元高が輸出業者に打撃を与えていると中国は認識している」と述べた。 ヨコタ氏は、域内の成長が鈍化する中、各国中銀は自国通貨の下落を容認する可能性 があるとし、人民元の切り下げが他のアジア新興国通貨をさらに圧迫する可能性が高いと 指摘した。 「(中銀は)急速な下落は望まないが、貿易相手国の通貨と共に下落するなら問題と はならないだろう」との考えを示した。 *0300GMT(日本時間午後0時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.71 124.65 -0.05 Sing dlr 1.3969 1.3810 -1.14 Taiwan dlr 31.980 31.760 -0.69 Korean won 1174.70 1163.20 -0.98 Baht 35.32 35.18 -0.41 Peso 45.88 45.76 -0.27 Rupiah 13570.00 13548.00 -0.16 Rupee 63.87 63.87 -0.00 Ringgit 3.9490 3.9285 -0.52 Yuan 6.2999 6.2097 -1.43 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.71 119.66 -4.05 Sing dlr 1.3969 1.3260 -5.08 Taiwan dlr 31.980 31.718 -0.82 Korean won 1174.70 1099.30 -6.42 Baht 35.32 32.90 -6.85 Peso 45.88 44.72 -2.53 Rupiah 13570.00 12380.00 -8.77 Rupee 63.87 63.03 -1.32 Ringgit 3.9490 3.4965 -11.46 Yuan 6.2999 6.2040 -1.52