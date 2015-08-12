13日の国内・海外経済指標と行事予定

(8月13日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 ６月機械受注（内閣府） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1500 7月投信概況 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 決算：ラオックス 重複上場 エムビーエス がマザーズに（既上場は福証Ｑ─Ｂｏａｒｄ） ●海外指標など ８月１３日（木） ◇指標 04:00 マレーシア：ＧＤＰ Q2 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jul 06:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jul 12:30 米輸出入物価（労働省） Jul 12:30 米小売売上高（商務省） Jul 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米企業在庫（商務省） Jun ◇イベント 11:30 ＥＣＢ理事会議事要旨 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 米財務省３年債入札 韓国：中銀金利発表 Aug フィリピン：中銀金利発表 ◇決算予定 Applied Materials Inc third-quarter