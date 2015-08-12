［東京 １２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 13 August, 2015------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1500 日本：7月投信概況 - 1515 日本：５年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外分●
◇指標 04:00 マレーシア：ＧＤＰ Q2 06:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jul 06:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jul 12:30 米輸出入物価（労働省） Jul 12:30 米小売売上高（商務省） Jul 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米企業在庫（商務省） Jun
◇イベント 11:30 ＥＣＢ理事会議事要旨 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 米財務省３年債入札 韓国：中銀金利発表 Aug フィリピン：中銀金利発表
◇決算予定 Applied Materials Inc third-quarter
Friday, 14 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - ●海外分●
◇指標 ◇イベント 02:15 ケント豪中銀総裁補が講演"Recent Labour Market Developments"
◇決算予定
◇休場 韓国
Monday, 17 August, 2015------------------------------ ●海外分●
◇指標
◇イベント
◇決算予定
◇休場 インドネシア
Tuesday, 18 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：４０年利付国債（８月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1300 日本：7月マンション発売 - 1515 日本：２０年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 01:30 豪中銀議事録
◇決算予定
◇休場
Wednesday, 19 August, 2015------------------------------ 1400 日本：景気動向指数改訂6月分 - ●海外分●
◇イベント 18:00 ７月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
◇決算予定
◇休場
Thursday, 20 August, 2015------------------------------ 0700 日本：８月ロイター短観 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：２年利付国債（９月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●海外分●
◇指標 ◇イベント 00:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がソウルで講演 06:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁のジャカルタでの講演原稿公表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ◇決算予定 20 Aug 20:00 Q2 2015 Gap
◇休場
Friday, 21 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0700 日本：８月ロイター企業調査 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定
◇休場 フィリピン
Monday, 24 August, 2015------------------------------ ●海外分●
◇指標 ◇イベント 19:55 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演"Pensions and Economy"
◇決算予定
◇休場
Tuesday, 25 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札
◇決算予定
◇休場
Wednesday, 26 August, 2015------------------------------ 0850 日本：７月企業向けサービス価格指数（日銀） -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省５年・変動利付２年債入札
◇決算予定
◇休場
Thursday, 27 August, 2015------------------------------ ●海外分●
◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 ジャクソンホール会議 "Inflation Dynamics and Monetary Policy" （２９日まで）
◇決算予定
◇休場
Friday, 28 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定
◇休場
Monday, 31 August, 2015------------------------------ 1230 日本：8月国際分散投資戦略調査 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定
◇休場 英国〔バンクホリデー〕、マレーシア、フィリピン
Tuesday, 01 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定
◇休場
Wednesday, 02 September, 2015------------------------------ 0850 日本：８月マネタリーベース（日銀） - ●海外分● ◇指標 ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告
◇決算予定
◇休場
Thursday, 03 September, 2015------------------------------ 1030 日本：木内日銀審議委員講演（青森） - 1400 日本：木内日銀審議委員会見（青森） -
●海外分● ◇指標 ◇イベント ＥＣＢ理事会
◇決算予定
◇休場
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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