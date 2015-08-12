米10年債入札需要さえず、応札倍率09年以来の低水準

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［ニューヨーク／ワシントン １２日 ロイター］ - 米財務省が 実施した２４０億ドルの１０年債入札（ダッチ方式）は、応札倍率が２ ．４０倍で、２００９年３月以来の低水準となった。 ７月の入札は２．７２倍だった。 最高落札利回りは２．１１５％で、１０年債入札では４月以来の低 水準だった。 落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 2.115％ 平均落札利回り 2.050％ 最低落札利回り 1.950％ 落札価格 98.968752 最高利回り落札比率 38.64％ カバー（応札倍率） 2.40倍 （以下の単位はドル） 落札総額 24,000,016,600 応札総額 57,507,232,600 競争入札 23,964,984,000 非競争入札 35,032,600 ＮＹ連銀地区落札 482,460,400 発行日 2015年8月17日 償還日 2025年8月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828K74
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