米金融・債券市場＝国債価格下落、低調な10年債入札や米株価安定受け

[ニューヨーク 12日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 103*07.50=2.8382% 前営業日終盤 103*26.00=2.8100% 10年債 米東部時間17時05分 99*25.50=2.1480% 前営業日終盤 99*27.00=2.1427% 5年債 米東部時間17時05分 100*15.75=1.5216% 前営業日終盤 100*15.25=1.5250% 2年債 米東部時間17時05分 99*29.25=0.6691% 前営業日終盤 99*28.75=0.6771% 12日の米金融・債券市場では、長期債を中心に国債価格が取引終盤にかけ下落した 。中国の人民元基準値の切り下げを受けた逃避買いによって価格は一時上昇していたもの の、米株価が安値から戻し安定したほか、午後に入り実施された10年入札が低調に終わ ったことで、下げに転じた。 指標10年債 利回りは10年債入札を受け、一時3カ月ぶりの低水準を つけたものの、終盤には価格が3/32安、利回りは2.1498%となった。 10年債入札では、応札倍率が2009年3月以来の低水準となり、さえない需要と なった。 30年債 は20/32安、利回りは2.8382%。 Tボンド先物9月限 は6/32安の158─20/32。 Tノート先物9月限 は3.5/32高の127─31/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (-2.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -20.00 (-0.50)