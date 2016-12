アジア通貨動向（13日）＝大半が上昇、元安ペース鈍化で

[シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア通貨市場では、大半のアジ ア新興国通貨が上昇。中国人民銀行(中央銀行)が人民元の基準値引き下げによる海外市 場の動揺を抑えようと動き、元の下落ペースが鈍化したことが背景。 人民銀は、ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)が力強いことを踏まえると、元 が継続的に下落する根拠はない、と指摘した。 中国の元安誘導の結果、米利上げ時期が遅れるとの見方もアジア通貨の支援材料とな っている。 元は対米ドル で小幅に下げて4年ぶり安値を更新したが、下落ペースは鈍 化している。トレーダーによると、前日には元安の進行を抑えたい人民銀の意を受け、国 有銀行が元買い/米ドル売り介入を行ったもよう。 マレーシアリンギ は午前中に1%以上上昇した。リンギは前日まで17年ぶ り安値圏にあったが、バンク・ネガラ・マレーシア(中央銀行)のゼティ・アクター・ア ジズ総裁が、リンギを他の通貨にペッグさせる必要はない、との認識を示したことを受け 、リンギ防衛のための資本規制に対する懸念が後退した。 韓国ウォン も急上昇。前日、通貨当局がウォン安を阻止する介入を実施し たことをトレーダーが示唆した。元安ペースの鈍化を受けたショートカバーや、米利上げ 時期の不透明さによる損切りの米ドル売りも出た。 シンガポールドル も上昇。シンガポール金融管理局(MAS、中銀)は12 日、現在の金融政策は適切との見解を示し、相場が過度に大きく動いた場合は対応する用 意があると表明した。 *0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.45 124.21 -0.19 Sing dlr 1.3960 1.3986 +0.19 Taiwan dlr 32.120 32.465 +1.07 Korean won 1174.80 1190.80 +1.36 Baht 35.22 35.37 +0.42 Peso 46.10 46.26 +0.36 Rupiah 13735.00 13780.00 +0.33 Rupee 64.89 64.77 -0.18 Ringgit 4.0050 4.0395 +0.86 Yuan 6.4066 6.3870 -0.31 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.45 119.66 -3.85 Sing dlr 1.3960 1.3260 -5.01 Taiwan dlr 32.120 31.718 -1.25 Korean won 1174.80 1099.30 -6.43 Baht 35.22 32.90 -6.60 Peso 46.10 44.72 -2.98 Rupiah 13735.00 12380.00 -9.87 Rupee 64.89 63.03 -2.87 Ringgit 4.0050 3.4965 -12.70 Yuan 6.4066 6.2040 -3.16