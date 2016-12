再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、中国人民銀の見解表明や米小売売上高で

(レートの更新時間を修正しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 102*27.00=2.8573% 前営業日終盤 103*07.50=2.8382% 10年債 米東部時間17時02分 98*10.00=2.1889% 前営業日終盤 99*25.50=2.1480% 5年債 米東部時間17時02分 100*07.50=1.5757% 前営業日終盤 100*15.75=1.5216% 2年債 米東部時間17時05分 99*26.75=0.7094% 前営業日終盤 99*29.25=0.6691% 13日の米金融・債券市場では、国債価格が下落、利回りは上昇した。人民元が一段 安となる根拠はないと中国人民銀(中銀)が言明したことで金融市場が世界的に安定した ほか、米小売売上高が底堅い内容となったことで、9月利上げ観測が再び台頭した。 人民銀は、中国の力強い経済環境や持続的な貿易黒字、堅調な財政状況、潤沢な外貨 準備が人民元を「強力に支援する」との見解を示した。 MSCI世界株指数 は0.25%高と小じっかり。米国株も比較的 安定して推移した。一方、安全とみられる資産へはこれまで中国絡みで進んでいた質への 逃避買いが後退。独10年債 利回りは4ベーシスポイント(bp)上昇し 0.64%となった。 米10年債 は15/32安、利回りは6bp上昇し2.187%。30 年債 は25/32安、利回りは2.8573%。5年債 は10/ 32安、利回りは1.5691%。 7月の小売売上高は前月比0.6%増で、市場予想の0.5%増を上回った。自動車 など幅広い分野の売り上げが底堅く、第3・四半期の序盤の経済に勢いがあったことを示 唆した。統計を受け利回りは上昇した。 午後行われた160億ドルの30年債入札は、最高落札利回りが2.88%と、前回 の 3.084%から低下、4回の入札で最低となった。応札倍率は2.26倍、前回は 2. 23倍だった。 Tボンド先物9月限 は23/32安の157─29/32。 Tノート先物9月限 は15.5/32安の127─15.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -19.75 (+0.25)