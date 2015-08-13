［ １４日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります ◇実質ＧＤＰ 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 速報値 Q2 +2.3 +0.6 -0.2 改定値 Q2 2.3 確定値 Q1 -0.2 -0.7 ドイツ 速報値 Q2 0.3 改定値 Q2 英国 速報値 Q2 +0.7 0.4 改定値 Q2 0.7 確定値 Q1 +0.4 0.3 日本 一次速報 Q2 1.0 二次速報 Q1 +1.0 0.6 ユーロ圏 速報値 Q2 0.4 改定値 Q1 0.4 0.4 ◇失業率 米国 Jul 5.3 5.3 ドイツ Aug 6.4 英国 Jun 5.6 5.6 日本 Jul 3.4 ユーロ圏 Jul 11.1 ◇卸売物価 米国 Jul 0.4 ドイツ Jul 0.1 -0.2 英国 Jul 0.0 日本 Jul -0.2 -0.2 ユーロ圏 Jul ◇消費者物価 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 Jul 0.3 ドイツ Jul 0.2 0.2 英国 Jul 0.0 日本 Jul 0.4 ユーロ圏（速報値） Aug ユーロ圏（改定値） Jul 0.2 ◇経常収支 米国 Q1 -113.3 -103.1 -113.5 英国 Q1 -26.548 -28.930 -25.300 日本 Jun 558.6 1880.9 ユーロ圏 Jun 18.0 ◇政策金利 英国 Aug 0.5 0.50 ユーロ圏 Sep 0.05 ＊実質ＧＤＰ（季調済、前期比 ％）：米国は年率、連鎖加重ベース。 ＊失業率（季調済、％） ＊卸売物価（前月比 ％）：英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 ＊消費者物価（前月比 ％）：日本は前年比。ユーロ圏は前年比、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）。 ＊経常収支：米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 ＊政策金利（％） ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。