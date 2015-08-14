再送-17日の国内・海外経済指標と行事予定

(日程を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 ４─６月期ＧＤＰ速報 0915 甘利経済財政相会見 ●海外指標など ８月１４日（金） ◇指標 05:30 仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q2 06:00 独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q2 09:00 ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局） Q2 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Jul 12:30 米卸売物価指数（労働省） Jul 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Jul 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Aug ◇イベント 02:15 ケント豪中銀総裁補が講演"Recent Labour Market Developments" 13:00 ユーロ圏財務相会合（ギリシャ支援関連） ◇決算予定 14 Aug 11:30 Q2 2015 J C Penney Company JCP.N ◇休場 韓国 ８月１７日（月） ◇指標 02:30 タイ：ＧＤＰ Q2 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Jun 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Aug 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Aug 20:00 対米証券投資（財務省） Jun