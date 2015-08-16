17日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 ４─６月期ＧＤＰ速報 0915 甘利経済財政相会見 ●海外指標など ８月１７日（月） ◇指標 02:30 タイ：ＧＤＰ Q2 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Jun 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Aug 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Aug 20:00 対米証券投資（財務省） Jun