［東京 １４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Monday, 17 August, 2015------------------------------
●海外分●
◇指標 02:30 タイ：ＧＤＰ Q2 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Jun 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Aug 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Aug 20:00 対米証券投資（財務省） Jun
◇イベント
◇決算予定
◇休場 インドネシア Tuesday, 18 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：４０年利付国債（８月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1300 日本：7月マンション発売 - 1515 日本：２０年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 01:30 豪中銀議事録
◇決算予定 18 Aug BMO Q2 2015 The Home Depot HD.N 18 Aug 11:00 Q2 2016 Wal-Mart Stores WMT.N
◇休場
Wednesday, 19 August, 2015------------------------------ 1430 日本：７月の百貨店売上高 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 18:00 ７月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
◇決算予定 19 Aug BMO Q2 2015 Staples SPLS.O 19 Aug BMO Q2 2015 Target TGT.N
◇休場
Thursday, 20 August, 2015------------------------------ 0700 日本：８月ロイター短観 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：２年利付国債（９月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1600 日本：７月のコンビニ売上高 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●海外分●
◇指標 ◇イベント 00:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がソウルで講演 06:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁のジャカルタでの講演原稿公表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ◇決算予定 20 Aug 20:00 Q2 2015 Gap GPS.N 20 Aug AMC Q3 2015 Hewlett-Packard Co HPQ.N
◇休場
Friday, 21 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0700 日本：８月ロイター企業調査 -
1400 日本：７月のスーパー売上高 - 1400 日本：７月のショッピングセンター売上高 - ●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定
◇休場 フィリピン
Monday, 24 August, 2015------------------------------ 1400 日本：景気動向指数改訂6月分 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 19:55 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演"Pensions and Economy"
◇決算予定
◇休場
Tuesday, 25 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札
◇決算予定
◇休場
Wednesday, 26 August, 2015------------------------------ 0850 日本：７月企業向けサービス価格指数（日銀） -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省５年・変動利付２年債入札
◇決算予定
◇休場
Thursday, 27 August, 2015------------------------------
●海外分●
◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 ジャクソンホール会議 "Inflation Dynamics and Monetary Policy" （２９日まで）
◇決算予定
◇休場
Friday, 28 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定
◇休場
Monday, 31 August, 2015------------------------------ 1230 日本：8月国際分散投資戦略調査 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント
◇決算予定
◇休場 英国〔バンクホリデー〕、マレーシア、フィリピン
Tuesday, 01 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - ●海外分●
◇指標 ◇イベント 17:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演
◇決算予定
◇休場
Wednesday, 02 September, 2015------------------------------ 0850 日本：８月マネタリーベース（日銀） - 1500 日本：８月国内ユニクロ既存店売上高速報 - ●海外分●
◇指標 ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告
◇決算予定
◇休場
Thursday, 03 September, 2015------------------------------ 1030 日本：木内日銀審議委員講演（青森） - 1400 日本：木内日銀審議委員会見（青森） - ●海外分●
◇指標 ◇イベント ＥＣＢ理事会
◇決算予定
◇休場
Friday, 04 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇指標 ◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
◇決算予定
◇休場
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文