アジア通貨動向（14日）＝軟調、リンギは17年ぶり安値

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア通貨市場では、大半のアジ ア新興国通貨が下落した。中国は人民元の基準値引き下げによる海外市場の動揺を抑えよ うとしているが、市場には中国経済に対する弱気の見方や人民元の先安観が広がっている 。週間ベースでも大半の通貨が下落した。 マレーシアリンギ は1米ドル=4.1500リンギに下落し、17年ぶり安値 を更新した。金融危機を背景に固定相場制(1ドル=3.8リンギ)が導入される直前の 1998年9月1日以来の安値となった。原油価格の下落を受け、同国の輸出をめぐる懸 念が高まった。リアルマネー系など海外勢の売りが出て、マレーシアの株式 や債 券も下落している。 マレーシア中銀の先週の発表によると、同国の外貨準備は967億ドルに減少してお り、リンギ防衛のために介入する能力が疑問視されている。 中国人民銀行(中央銀行)は14日の人民元の基準値(中間値) を、4日 ぶりに前日基準値よりも元高に設定した。これを受けて人民元相場 は安定して 推移している。 人民銀は前日、ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)が力強いことを踏まえると 、人民元が継続的に下落する根拠はない、と指摘した。 ただ、トレーダーやアナリストによると、こうした努力にもかかわらず、人民元や中 国経済には悲観的な見方が優勢で、それが他のアジア新興国通貨を押し下げている。 週間ベースでは、人民元は対ドルで3.0%安となり、過去最大の下落率となった。 リンギも3.3%安となり、2010年5月以来の大幅な下落。 インドネシアルピア は1.7%安、インドルピー は2.1%安、シ ンガポールドル は1.3%安、韓国ウォン は0.6%安。 *0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.38 124.42 +0.03 Sing dlr 1.4023 1.3963 -0.43 Taiwan dlr 32.133 32.366 +0.73 *Korean won 1174.00 1174.00 0.00 Baht 35.25 35.21 -0.12 Peso 46.26 46.15 -0.23 Rupiah 13777.00 13740.00 -0.27 Rupee 65.17 65.10 -0.10 Ringgit 4.0550 4.0105 -1.10 Yuan 6.4002 6.3990 -0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.38 119.66 -3.80 Sing dlr 1.4023 1.3260 -5.44 Taiwan dlr 32.133 31.718 -1.29 Korean won 1174.00 1099.30 -6.36 Baht 35.25 32.90 -6.67 Peso 46.26 44.72 -3.32 Rupiah 13777.00 12380.00 -10.14 Rupee 65.17 63.03 -3.28 Ringgit 4.0550 3.4965 -13.77 Yuan 6.4002 6.2040 -3.07 *韓国の金融市場は公休日のため休場。