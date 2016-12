米金融・債券市場＝長短金利差縮小、堅調な指標で利上げ観測高まる

[ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*19.50=2.8447% 前営業日終盤 102*27.00=2.8573% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*06.50=2.2013% 前営業日終盤 98*10.00=2.1889% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*04.00=1.5986% 前営業日終盤 100*07.50=1.5757% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 99*25.75=0.7258% 前営業日終盤 99*26.75=0.7094% 14日の米金融・債券市場では、朝方発表された7月の米卸売物価指数が3カ月連続 の上昇となったことで9月利上げ観測が再び高まり、短期債利回り回りが上昇、長短金利 差が縮小した。 終盤の取引で、政策金利動向に大きく影響を受けるとされる5年債 は2/ 32安、利回りは1.5871%で推移。一方、30年債 は13/32高、 利回りは2.8361%。 これにより、5年債と30年債の利回り格差 は一時121.5ベーシス ポイント(bp)と、4月下旬以来の水準に縮小した。TD証券のストラテジスト、ゲナ ンディ・ゴールドバーグ氏は、イールドカーブのフラット化は連邦準備理事会(FRB) の利上げが近いとの観測を反映したものとしている。 10年債 はほぼ横ばい、利回りは2.1854%で推移している。 7月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は季節調整済みで前月比 0.2%上昇。変動の大きい食品とエネルギー、貿易サービスを除くコア指数は前月比0 .2%上昇、前年同月比0.9%上昇となった。TD証券のゴールドバーグ氏は、「コア 指数が力強かったことで利上げ観測が高まった」としている。 このほか、7月の鉱工業生産が主に自動車部門に後押しされ、予想を上回る0.6% 増となったことも追い風となった。 来週は19日に発表される7月28─29日のFOMC議事要旨が注目されている。 前出のゴールドバーグ氏は、「FOMCメンバーは同会合で一段とタカ派的な姿勢を示し ていたと予想している」とし、議事要旨ではFRBが利上げに傾きつつあることが示され るとの見方を示した。 Tボンド先物9月限 は7/32高の158─4/32。 Tノート先物9月限 は4/32安の127─11.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -19.25 (+0.50)