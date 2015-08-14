〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（8月11日終了週）

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［１４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 11 Aug 2015 Prior week week Long 45,768 49,906 Short 150,994 129,622 Net -105,226 -79,716 ユーロ 11 Aug 2015 Prior week week Long 67,373 70,620 Short 182,583 184,014 Net -115,210 -113,394 ポンド 11 Aug 2015 Prior week week Long 41,751 45,748 Short 52,122 52,305 Net -10,371 -6,557 スイスフラン 11 Aug 2015 Prior week week Long 9,668 11,364 Short 16,680 12,830 Net -7,012 -1,466 カナダドル 11 Aug 2015 Prior week week Long 28,546 33,993 Short 95,951 98,173 Net -67,405 -64,180 豪ドル 11 Aug 2015 Prior week week Long 48,017 49,401 Short 99,287 98,813 Net -51,270 -49,412 メキシコペソ 11 Aug 2015 Prior week week Long 18,163 22,590 Short 88,732 104,638 Net -70,569 -82,048 ニュージーランドドル 11 Aug 2015 Prior week week Long 13,931 14,391 Short 24,503 26,290 Net -10,572 -11,899 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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