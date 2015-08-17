18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 閣議はとりやめ 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1030 ４０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 ７月マンション発売（不動産経研） 新規上場 スズキ太陽技術 がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに ●海外指標など ８月１８日（火） ◇指標 01:30 中国新築住宅価格 Jul 08:30 英消費者物価指数（国立統計局） Jul 08:30 英生産者物価指数（国立統計局） Jul 12:30 米住宅着工件数（商務省） Jul 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀議事要旨 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Aug 11:00 トルコ：中銀金利発表 Aug ◇決算予定 18 Aug BMO Q2 2015 The Home Depot HD.N 18 Aug 11:00 Q2 2016 Wal-Mart Stores WMT.N