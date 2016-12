アジア通貨動向（17日）＝大半が下落、リンギは17年ぶり安値近辺

[シンガポール 17日 ロイター] - 17日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が下落。9月の米利上げ観測の強まりを背景にドルが上昇している。また投資家は 人民元の一段安の可能性に慎重姿勢を続けている。 人民元 は安定して推移。中国人民銀行(中央銀行)はこの日、元の対ドル 基準値(中間値)を前週末基準値に比べ若干元高/ドル安に設定した。 マレーシアリンギ は1998年のペッグ制導入前の水準近辺で取引されてい る。資本流出懸念が広がる中、クアラルンプール株 や債券 の売りが続 いていることが背景。 リンギはドルに対して一時1.4%安の4.1370リンギ。14日には4.150 0リンギと、1998年9月1日以来の安値をつけた。 韓国ウォン はオフショアのファンド勢の売りを受けて下落。海外投資家の ソウル株売り越しは8営業日連続。 タイバーツ は一時6年ぶり安値を付けた。ただ、第2・四半期の国内総生産 (GDP)が予想を小幅上回ったことで、下げ幅を削った。 ドルの主要6通貨に対するドル指数 は上昇。7月の米卸売物価指数(PPI、 最終需要向け財・サービス)や米鉱工業生産が底堅い内容となり、米連邦準備理事会 ( FRB)が9月に利上げを開始するとの観測が強まった。 *0600GMT(日本時間午後3時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.38 124.31 -0.06 Sing dlr 1.4075 1.4067 -0.06 Taiwan dlr 32.300 32.368 +0.21 Korean won 1183.00 1174.00 -0.76 Baht 35.34 35.26 -0.25 Peso 46.28 46.22 -0.13 *Rupiah 13785.00 13785.00 +0.00 Rupee 65.22 65.00 -0.34 Ringgit 4.0950 4.0810 -0.34 Yuan 6.3952 6.3918 -0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.38 119.66 -3.80 Sing dlr 1.4075 1.3260 -5.79 Taiwan dlr 32.300 31.718 -1.80 Korean won 1183.00 1099.30 -7.08 Baht 35.34 32.90 -6.91 Peso 46.28 44.72 -3.36 Rupiah 13785.00 12380.00 -10.19 Rupee 65.22 63.03 -3.36 Ringgit 4.0950 3.4965 -14.62 Yuan 6.3952 6.2040 -2.99 *インドネシアの金融市場は休日のため休場。