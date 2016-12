UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、軟調なＮＹ製造業業況指数受け

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 101*03.50=2.8199% 前営業日終盤 100*19.50=2.8447% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*15.50=2.1695% 前営業日終盤 98*06.50=2.2013% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*08.75=1.5673% 前営業日終盤 100*04.00=1.5986% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時00分 99*26.75=0.7098% 前営業日終盤 99*25.75=0.7258% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。朝方発表された米ニューヨーク州 製造業業況指数が2009年以来の水準に落ち込んだことを受け、今後発表されるより幅 広い経済指標が圧迫される可能性があるとの懸念が広がった。 8月のニューヨーク州製造業業況指数はマイナス14.92と、市場予想のプラス5 を下回り、2009年4月以来の低水準となった。 ジェフリーズのマネーマーケットエコノミスト、トーマス・シモンズ氏は、「月初に 発表されるより幅広い製造業指標にどのような影響が及ぶかと言う点で、一部市場参加者 の間で注目された」と指摘した。 取引終盤、指標10年債 は13/32高、利回りは2.15%。ニュー ヨーク州製造業業況指数の発表前は2.18%近辺を推移していた。 薄商いとなったことも、値動きを誇張させたとみられる。 今週注目されている他の主要指標は19日に発表される7月の米消費者物価指数(C PI)。同日には、7月28─29日の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨も発 表される。 議事要旨では、米連邦準備理事会(FRB)当局者が低インフレを懸念していること をうかがわせるような新たなシグナルが示されるか、注目されている。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボージェル氏は、FRB当局者 が7月末時点で、6月よりも中国に対する懸念を深めていたことが示唆されれば、国債利 回りが低下し、イールドカーブがスティープ化する可能性があるとの見通しを示した。 Tボンド先物9月限 は31/32高の159─3/32。 Tノート先物9月限 は13/32高の127─24.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -18.75 (+0.25)