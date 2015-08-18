19日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 ７月貿易収支 1000 参議院平和安全特別委員会 1400 ７月訪日外国人数（政府観光局） 1430 ７月の百貨店売上高 1500 二階自民総務会長会見（外国特派員協会） ●海外指標など ８月１９日（水） ◇指標 04:00 マレーシア：ＣＰＩ Jul 08:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Jun 08:00 南ア：ＣＰＩ Jul 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11:00 南ア：小売売上高 Jun 12:00 ポーランド：小売売上高 Jul 12:30 米消費者物価指数（労働省） Jul ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 18:00 ７月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇決算予定 19 Aug BMO Q2 2015 Staples SPLS.O 19 Aug BMO Q2 2015 Target TGT.N 19 Aug BMO Q2 2015 Lowe's Companies LOW.N