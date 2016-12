アジア通貨動向（18日）＝大半が下落、タイバーツは6年ぶり安値

[シンガポール 18日 ロイター] - 18日のアジア通貨市場では、大半のアジ ア通貨が下落。米利上げが9月にも実施されるとの見通しを背景に米ドルが上昇している 。 タイバーツ は0.5%安の1米ドル=35.571バーツと、2009年4 月以来6年超ぶり安値に沈んだ。首都バンコク中心部で起きた爆発事件で、同国の観光業 が打撃を受けるとの見方が広がり、国内外の銀行から売りが出ている。トレーダーによる と、中銀によるバーツ買い介入はまだ実施されていないもよう。 バンコク株式市場 は午前中に3%近く下げた。 ドルの主要6通貨に対するドル指数 は上昇。8月の米住宅建設業者指数が20 05年11月以来の高水準となった。 人民元 は、中国人民銀行(中央銀行)がこの日、基準値(中間値)CNY=S AECを前日に比べやや元高に設定したものの、人民元相場や中国経済への悲観的な見方を 払しょくできず、対ドル相場は小幅に下げている。 インドネシアルピア は1998年7月以来、17年ぶり安値。インドネシア統 計局が発表した7月の貿易収支で、輸出が20%近く、輸入は30%近く減少した。 マレーシアリンギ もドルに対してペッグ制導入前以来17年ぶり安値近辺にと どまっている。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.50 124.40 -0.08 Sing dlr 1.4077 1.4073 -0.03 Taiwan dlr 32.419 32.621 +0.62 Korean won 1184.60 1183.10 -0.13 Baht 35.56 35.39 -0.48 Peso 46.36 46.33 -0.06 Rupiah 13840.00 13785.00 -0.40 Rupee 65.32 65.32 +0.00 Ringgit 4.1170 4.1065 -0.26 Yuan 6.4111 6.3947 -0.26 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.50 119.66 -3.89 Sing dlr 1.4077 1.3260 -5.80 Taiwan dlr 32.419 31.718 -2.16 Korean won 1184.60 1099.30 -7.20 Baht 35.56 32.90 -7.48 Peso 46.36 44.72 -3.53 Rupiah 13840.00 12380.00 -10.55 Rupee 65.32 63.03 -3.50 Ringgit 4.1170 3.4965 -15.07 Yuan 6.4111 6.2040 -3.23