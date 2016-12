UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、ＦＯＭＣ議事要旨に注目

(レートを更新しました) [ニューヨーク 18日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*12.50=2.8555% 前営業日終盤 101*03.50=2.8199% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*09.00=2.1925% 前営業日終盤 98*15.50=2.1695% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*07.00=1.5788% 前営業日終盤 100*08.75=1.5673% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時16分 99*26.00=0.7221% 前営業日終盤 99*26.75=0.7098% 18日の米金融・債券市場では、国債価格が下落、利回りは上昇した。市場では9月 利上げの可能性を見極める上で、翌日発表される7月米連邦公開市場委員会(FOMC) 議事要旨の内容が注目されている。 労働市場の改善が継続するなか、投資家の多くは米連邦準備理事会(FRB)が9月 に利上げに踏み切るとみている。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲナディ・ゴールドバーグ氏は「 議事要旨の内容を踏まえ、利上げ時期がどの程度近づいているのかを見極めたい。非常に タカ派的な内容となる可能性もある」と述べた。 朝方発表された7月の米住宅着工件数は年率換算で前月比0.2%増の120万60 00戸となり、件数は2007年10月以来、7年9カ月ぶりの高水準を記録した。統計 を受け利回りは上昇した。 終盤の取引で指標10年債 利回りは2.19%。統計発表前は2.17 %だった。 Tボンド先物9月限 は1─12/32安の157─23/32。 Tノート先物9月限 は10/32安の127─14.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -19.00 (-0.50)