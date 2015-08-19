［１９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Wednesday, 19 August, 2015--------------------- ●海外分● ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 18:00 ７月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表
◇決算予定 19 Aug BMO Q2 2015 Staples SPLS.O 19 Aug BMO Q2 2015 Target TGT.N 19 Aug BMO Q2 2015 Lowe's Companies LOW.N Thursday, 20 August, 2015---------------------
0700 日本：８月ロイター短観 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札 1030 日本：２年利付国債（９月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1400 日本：７月粗鋼生産速報（鉄連） 1600 日本：７月のコンビニ売上高 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外分●
◇イベント 00:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がソウルで講演 06:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁のジャカルタでの講演原稿公表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ＥＣＢ保有ギリシャ国債償還
◇決算予定 20 Aug 20:00 Q2 2015 Gap GPS.N 20 Aug AMC Q3 2015 Hewlett-Packard Co HPQ.N 20 Aug AMC Q2 2016 Salesforce.com CRM.N
Friday, 21 August, 2015---------------------
Time Unknown 閣議・閣議後会見 0700 日本：８月ロイター企業調査 1400 日本：７月のスーパー売上高 1400 日本：７月のショッピングセンター売上高
Monday, 24 August, 2015--------------------- 1400 日本：景気動向指数改訂6月分
●海外分● ◇イベント 19:55 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演"Pensions and Economy" Tuesday, 25 August, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1515 日本：４０年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 25 Aug BMO Q2 2016 Best Buy Co BBY Wednesday, 26 August, 2015--------------------- 0850 日本：７月企業向けサービス価格指数（日銀）
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省５年・変動利付２年債入札 Thursday, 27 August, 2015--------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第II非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 ジャクソンホール会議 "Inflation Dynamics and Monetary Policy" （２９日まで）
◇決算予定 27 Aug BMO Q2 2015 Dollar General DG 27 Aug AMC Q2 2015 GameStop GME 27 Aug BMO Q2 2015 Tiffany & Co TIF
Friday, 28 August, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1230 日本：8月国際分散投資戦略調査
Tuesday, 01 September, 2015--------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見
Wednesday, 02 September, 2015--------------------- 0850 日本：８月マネタリーベース（日銀）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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