アジア通貨動向（19日）＝軟調、中国株急落が重し

[シンガポール 19日 ロイター] - 19日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が軟調。中国株の急落が背景。米インフレ指標と7月米連邦公開市場委員会(FO MC)議事要旨の発表も控えており、市場は神経質な展開となっている。 中国株式市場は続落。18日には6%以上急落した。人民元 も下げている 。 ベトナムの通貨ドン は非公式の取引で下落。ベトナム中銀は19日、通貨ド ンを対ドルで0.99%切り下げることを決め、同日から実施したと発表した。ドン切り 下げは今年3度目。 マレーシアリンギ は、ドルに対してペッグ制導入前以来17年ぶりの安値圏に とどまっている。 東部証券(ソウル)の外為・債券アナリスト、ユナ・パーク氏は「中国株の下落は、 米利上げ観測とともにアジア新興市場からの資金流出に拍車をかける可能性がある」と述 べた。 *0516GMT(日本時間午後2時16分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.32 124.41 +0.07 Sing dlr 1.4038 1.4035 -0.02 Taiwan dlr 32.454 32.653 +0.61 Korean won 1183.90 1185.00 +0.09 Baht 35.62 35.56 -0.17 Peso 46.34 46.36 +0.04 Rupiah 13835.00 13813.00 -0.16 Rupee 65.28 65.32 +0.05 Ringgit 4.1070 4.0890 -0.44 Yuan 6.3991 6.3938 -0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.32 119.66 -3.75 Sing dlr 1.4038 1.3260 -5.54 Taiwan dlr 32.454 31.718 -2.27 Korean won 1183.90 1099.30 -7.15 Baht 35.62 32.90 -7.64 Peso 46.34 44.72 -3.49 Rupiah 13835.00 12380.00 -10.52 Rupee 65.28 63.03 -3.45 Ringgit 4.1070 3.4965 -14.86 Yuan 6.3991 6.2040 -3.05