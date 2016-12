UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、原油安で低インフレ懸念

(レートを更新しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*06.00=2.8161% 前営業日終盤 100*12.50=2.8555% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 98*27.00=2.1291% 前営業日終盤 98*09.00=2.1925% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*18.25=1.5048% 前営業日終盤 100*07.00=1.5788% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時13分 99*29.75=0.6614% 前営業日終盤 99*26.00=0.7221% 19日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇、利回りは低下した。原油安で低イ ンフレへの懸念が増したことや、7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨でイ ンフレの遅れや弱い世界経済への言及があったことが材料となった。 米エネルギー情報局(EIA)の週間統計で原油在庫が予想に反して増加するなか、 供給過多への不安が広がり、米原油価格は6年半ぶりの水準に落ち込んだ。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は「低インフレやデフレを意識した取引だった」と述べた。 終盤の取引で指標10年債 は14/32高、利回りは2.15%と前日 の2.20%から低下した。 失業率が目標以上に改善するなかで、投資家の多くは米連邦準備理事会(FRB)が 9月に利上げに踏み切るとみている。ただ低インフレや控えめな成長に伴い、FRBが積 極的な利上げを行わず、また最初の利上げ時期も遅れるのではないかとの見方もある。 前出のレデラー氏は「9月利上げの可能性はまだあると思うが、FOMC議事要旨が ハト派的な内容だったため、それ以降、年内もしくは来年の利上げの可能性が高まった」 と述べた。 7月の消費者物価指数(CPI)は前月比0.1%上昇し、6カ月連続のプラス。市 場予想は0.2%上昇。ガソリンと食品が小幅上昇したほか、家賃が大幅に伸びた。前年 同月比では0.2%上昇で、2カ月連続のプラス。市場予想と一致した。 Tボンド先物9月限 は1─3/32高の158─26/32。 Tノート先物9月限 は20.50/32高の128─03/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -18.75 (+0.25))