21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 参院平和安全特別委 閣議・閣議後会見 0700 ８月ロイター企業調査 1000 黒田電気臨時株主総会 1035 ８月製造業ＰＭＩ速報 1400 ７月のスーパー売上高（日本チェーンストア協会） 1400 ７月のショッピングセンター売上高（日本ＳＣ協会） 東証１部指定 シーティーエス 東証２部から ●海外指標など ８月２０日（木） ◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Jul 08:00 台湾：輸出受注 Jul 08:30 英小売売上高（国立統計局） Jul 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 メキシコ：ＧＤＰ Q2 14:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Aug 14:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Jul 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Jul ◇イベント 06:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁のジャカルタでの講演原稿公表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ＥＣＢ保有ギリシャ国債償還 ◇決算予定 20 Aug 20:00 Q2 2015 Gap GPS.N 20 Aug AMC Q3 2015 Hewlett-Packard Co HPQ.N 20 Aug AMC Q2 2016 Salesforce.com CRM.N ８月２１日（金） ◇指標 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（財新） Aug 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Sep 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Aug 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Aug 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Aug 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Aug 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Aug 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Aug 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Aug 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Aug 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Aug 08:30 英公的部門純借入額（国立統計局） Jul 12:30 カナダ：小売売上高 Jun 13:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Aug